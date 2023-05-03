Происшествия

Автоинспекторы организовали эвакуацию жильцов из горящего дома в Пскове

Сотрудники ОГИБДД УМВД России по городу Пскову организовали эвакуацию людей из жилого дома на улице Свердлова, в котором 26 апреля произошёл пожар. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Ранним утром во время патрулирования улицы Свердлова сотрудники ОГИБДД УМВД России по городу Пскову старший лейтенант полиции Артём Баранов и лейтенант полиции Александр Процик заметили столб дыма и незамедлительно выдвинулись к месту происшествия. Там они увидели, что горит квартира на втором этаже трёхэтажного многоквартирного дома. Автоинспекторы сообщили о случившемся в дежурную часть полиции и вызвали экстренные службы – пожарные расчёты и карету медицинской помощи.

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У подъезда сотрудники ДПС увидели взволнованную женщину, которая пояснила, что пожар случился в её жилище из-за чайника. Оценив обстановку, Артём Баранов и Александр Процик решили обесточить электрический щиток в подъезде и перекрыть газ в доме с помощью вентиля газовой трубы на фасаде здания.

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После этого напарники начали поквартирный обход, они разбудили жильцов первых и вторых этажей и помогли им эвакуироваться. К тому моменту клубы тёмного едкого дыма уже заполнили подъезд, что не давало подняться на третий этаж. От граждан полицейские узнали, что на верхнем этаже могут находиться от 5 до 7 человек. Тогда стражи правопорядка смочили водой ткань, приложили к органам дыхания, прошли на третий этаж и вывели ещё одного человека.

Спустившись на улицу и отдышавшись, автоинспекторы решили использовать сирену, чтобы разбудить тех, кто не услышал стук в дверь. Потом через громкоговорящую установку они посоветовали гражданам, проживающим на третьем этаже, закрыть щели входных дверей мокрыми полотенцами и выйти на балкон.

В это время из окна квартиры, которая располагалась над очагом возгорания, появилась девушка. Было видно, что комната заполнена дымом, однако подняться к ней и провести эвакуацию уже не представлялось возможным. К тому моменту подоспели пожарные, которые развернули лестницу и эвакуировали жительницу через окно квартиры. Пострадавшая не могла самостоятельно передвигаться из-за шокового состояния и интоксикации. Артём Баранов отнёс её в машину врачей, которые оказали ей и другим эвакуированным первую медицинскую помощь.

Когда сотрудники Госавтоинспекции убедились, что жизни и здоровью жильцов ничего не угрожает, они приступили к организации дорожного движения возле горящего здания, добавили в УМВД.