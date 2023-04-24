Происшествия

Более 20 человек эвакуировали в результате пожара в Пскове

Более 20 человек эвакуировали в результате пожара в многоквартирном доме в Пскове, из них 6 детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании в квартире на 2 этаже многоквартирного дома на улице Свердлова поступило в 7.34. Усилиями оперативно прибывших на место пожарных спасено 14 человек, из них 2 детей. Эвакуировано 25 человек, из них 6 детей.

В 07.55 пожар локализовали, в 08.04 ликвидировали открытое горение. Причина пожара устанавливается.