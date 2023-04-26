Происшествия

Установлена причина пожара в трехэтажном доме на улице Свердлова в Пскове

Причиной пожара в трехэтажном доме на улице Свердлова в Пскове стало короткое замыкание электропроводки в квартире. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба главного управления МЧС России по Псковской области

Напомним, в ведомство о пожаре сообщили 26 апреля в 7.34. В многоквартирном трехэтажном жилом доме выгорела двухкомнатная квартира на втором этаже. При пожаре спасли 14 человек (2 из них дети).

Эвакуировали 25 человек, из них 6 детей.