Происшествия

Росгвардейцы задержали подозреваемых в кражах в Пскове и Великих Луках

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали граждан, подозреваемых в совершении краж из магазинов в Пскове и Великих Луках 4 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

В Великих Луках около 14:00, после срабатывания кнопки тревожной сигнализации, росгвардейцы прибыли в охраняемый магазин на проспекте Гагарина, где задержали великолучанина, похитившего из торгового зала спиртные напитки.

В Пскове при выезде по сигналу «тревога», поступившего из магазина на улице Труда, сотрудники Росгвардии задержали псковичку, которая похитила косметические товары. В магазине на улице Советской росгвардейцы задержали гражданина подозреваемого в краже спиртных напитков.

В торговом центре на Рижском проспекте сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали псковича, который похитил шесть пачек сливочного масла.

Для дальнейшего разбирательства граждан передали сотрудникам полиции.