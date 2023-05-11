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Происшествия

Пскович предстанет перед судом за кражу барсетки с крыльца банка

11.05.2023 12:25|ПсковКомментариев: 0

42-летний пскович предстанет перед судом за кражу барсетки с деньгами с крыльца банка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

По данным следствия, житель Пскова 19 марта находился возле центрального входа в банк на Октябрьском проспекте, где увидел на крыльце барсетку и забрал ее себе. В барсетке, принадлежащей жителю Печор, лежали паспорта и деньги в сумме 39 тысяч рублей.

Уголовное дело по факту кражи направили в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. 

Теги: #происшествие #кража
Источник: Псковская Лента Новостей
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