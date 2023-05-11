Происшествия

Пожилую псковичку обманули мошенники в День Победы

Пожилую женщину обманули мошенники в День Победы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

9 мая псковичке 1942 года рождения позвонили незнакомцы и сообщили, что ее внучка попала в ДТП, а для решения возникшей проблемы незамедлительно требуются деньги. Женщина передала 100 тысяч рублей прибывшему курьеру.

Кроме того, 10 мая два подобных случая отмечены в городе Порхове. Здесь двум местным жителям 1937 и 1941 годов рождения тоже звонили незнакомцы, которые заявили, что их дочь и внучка совершили ДТП. В итоге пенсионеры отдали приехавшим курьерам в общей сложности 720 тысяч рублей.