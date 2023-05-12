Происшествия

Первую виновную по делу о хищении денег и автомобилей МВД осудили в Пскове

Одна из девяти участников преступного сообщества в Пскове признана виновной в хищении бюджетных средств и имущества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

Женщина заключила досудебное соглашение о сотрудничестве и активно содействовала раскрытию и расследованию преступлений.

Установлено, что с 2018 по 2021 год участники преступного сообщества, в которое входили руководители подразделений УМВД России по Псковской области и их подчиненные из тылового обеспечения, а также сотрудники коммерческих организаций города Пскова по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, совершили хищение мошенническим путем бюджетных средств МВД России на сумму почти 11 млн рублей, а также похитили мошенническим путем 20 ведомственных легковых и грузовых автомобилей иностранного и отечественного производства, а также специальную технику, причинив в результате указанных и иных противоправных действий общий ущерб на сумму почти 20 млн рублей.

Уголовное дело возбудили и расследовали при оперативном сопровождении сотрудников главного управления собственной безопасности МВД России, а также собственной безопасности УМВД России по Псковской области.

В ходе обысков следователи изъяли у фигурантов наличные деньги на сумму около одного миллиона рублей, а также наложили арест на движимое и недвижимое имущество фигурантов в Псковской области и других регионах России на общую сумму 7 млн рублей.

Приговором суда виновной назначили наказание в виде 3,5 лет лишения свободы. Наказание она будет отбывать условно.

В отношении двух других фигурантов, которые заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовные дела рассматриваются в суде. Еще 6 подследственных, половина из которых содержится под стражей, в связи с окончанием предварительного следствия знакомятся с материалами основного уголовного дела.