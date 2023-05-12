Происшествия

Петербургского священника задержали за похищение человека

Следственный комитет задержал настоятеля одного их храмов Петербурга вечером 12 мая.

Священник передавал оперативникам «убойного» отдела уголовного розыска деньги. Он заказал им похищение и наказание своего знакомого по приходу, сообщает издание 47news.ru.

По информации издания, священник познакомился с замужней женщиной, между ними возникло чувство. Когда супруг узнал об их отношениях, начались скандалы, дошедшие до развода. Супруг писал жалобы в епархию. По данным собеседников в Следственном комитете города, реакцией на это и стал заказ на похищение с последующим наказанием, чтобы утихомирить мужа.

«Вместо злодеев заказ приняли оперативники. Записав беседы, они не только изобразили исчезновение петербуржца, но еще и сфотографировали его загримированным под избитого. Когда же настоятель получил желаемое подтверждение и расплатился, то, собственно, ему и предъявили претензии в виде раскрытых удостоверений», - говорится в сообщении.

Следственный комитет Петербурга задержал его за приготовление к похищению человека. Сегодня, 13 мая, следствие уже вышло в суд на меру пресечения - арест.