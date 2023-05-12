Происшествия

Вандалы опрокинули ещё одну скамью в парке 300-летия прокуратуры в Пскове

Вандалы опрокинули ещё одну скамью в парке 300-летия прокуратуры в Пскове вчера, 12 мая. Об этом сообщается в группе «Микрорайон "Родина" - Никольская и Владимирская» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «Микрорайон "Родина" - Никольская и Владимирская» / «ВКонтакте»

«Еще одна скамейка сломана. Из шести две на ремонте, видимо, вот еще одна валяется. Люди, зачем вы сидите на спинках!» – написал автор поста.

Местная жительница в комментариях сообщила, что из окна не однократно наблюдала, как мальчики с самокатами сидели и раскачивали скамейку.

«Я, конечно. против вандализма, но может и со скамейками что-то не так. Если садишься на спинку, и скамейка ломается или её вырывает, то это неправильно. Они точно прочные и надёжно закреплены?» – высказал сомнение ещё один пскович.

Ранее директор управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов сообщил, что первую скамью вандалы отломали 23 апреля.

«А можно еще поднять вопрос о замене в парке не прижившихся дубов? Из 60-и не проснулись после зимы 27 дубов, практически половина!» - поделилась наблюдениями подписчица группы.