Происшествия

В Петербурге 4-летний пациент стоматологии проглотил оральное зеркало

4-летний пациент частной петербургской стоматологии оказался в хирургическом отделении больницы из-за проглоченного орального зеркала.

39-летняя жительница города привела сына на осмотр. Как рассказала петербурженка, находясь в стоматологическом кресле ребенок заплакал. И в этот момент врач обратил внимание, что у него пропала часть орального зеркала, сообщает RuNews24.

Мальчику немедленно вызвали скорую помощь. Пока врачи следят за состоянием здоровья ребенка, следственный комитет проводит проверку по факту случившегося.