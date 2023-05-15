Происшествия

Мать четырех детей присвоила себе почти два миллиона рублей из бюджета Гдовского района

Главный бухгалтер гдовского центра по работе с детьми присвоила себе почти два миллиона рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

34-летняя подсудимая, будучи главным бухгалтером центра внешкольной работы с детьми «Дубно», в период своей трудовой деятельности с 1 января 2020 года по 22 апреля 2022 года, в ходе исполнения своих должностных обязанностей, умышленно завышала в платежных поручениях и реестрах на зачисление денежных средств сумму начисленной себе заработной платы, которую впоследствии незаконно получила, отметили в пресс-службе.

Кроме того, женщина, получив под отчет в указанный период деньги, умышленно перевела на свой банковский счёт более 400 000 рублей.

Тем самым подсудимая, используя свое служебное положение, достоверно зная о размере своей заработной платы, порядке и условиях ее начисления, включая начисление стимулирующих выплат и порядок получения денег под отчет, незаконно получив завышенную заработную плату и стимулирующие выплаты, а также подотчетные денежные средства, присвоила деньги муниципального образования «Гдовский район» в размере более 1 900 000 рублей.

В результате умышленных преступных действий, женщина причинила муниципальному образованию материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

При назначении наказания суд учёл признание вины, раскаяние в содеянном, а также нахождение на иждивении четырех малолетних детей.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ, и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, с лишением права замещения должностей, связанных с осуществлением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных и финансовых полномочий в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, сроком на 3 года.

Кроме того, суд взыскал с подсудимой ущерб, причиненный преступлением, в сумме более 1 900 000 рублей в пользу администрации Гдовского района.

Приговор в законную силу пока не вступил.