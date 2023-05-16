Посетителей эвакуировали из «Акваполиса» в Пскове

«Сказочное занятие» провела сотрудник «Михайловского» для воспитанников школы при Снетогорском монастыре

Начинается видеотрансляция программы «Кузница» об итогах отопительного сезона в Пскове

Более 50 инициатив регионов рассмотрят депутаты Северо-Запада в Калининграде

Около 13 тысяч человек занимаются футболом в Псковской области