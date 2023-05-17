Происшествия

Водитель пожарной машины скончался на рабочем месте в Псковской области

Водитель пожарной машины скончался на рабочем месте в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственной инспекции труда в регионе.

Несчастный случай произошел с работником третьей пожарно-спасательной части первого пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Псковской области. 11 мая 46-летний водитель пожарной машины, находясь на службе в здании пожарной части, почувствовал себя плохо, потерял сознание и упал на пол. Проведенные реанимационные мероприятия не имели успеха, прибывшая через 10 минут скорая помощь констатировала смерть мужчины.

Подробности несчастного случая уточняются.