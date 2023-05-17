Происшествия

Жительницу Пскова осудили за 13 эпизодов хищений из продуктовых магазинов

56-летнюю жительницу города Пскова привлекли к уголовной ответственности за 13 эпизодов хищений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Ранее несудимая женщина совершила ряд краж и мелких хищений из продуктовых магазинов, также были отмечены покушения на аналогичные преступления.

Подсудимую признали виновной и назначили ей наказание в виде 1 года 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработка в доход государства.

В указанное наказание зачли время ее содержания под стражей. Гражданские иски потерпевших удовлетворили в полном объеме. Приговор суда в законную силу пока не вступил.