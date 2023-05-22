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Заявление в полицию подали по факту повреждения остановочного павильона и спортплощадки в Пскове

По факту повреждения остановочного павильона и спортивной площадки в Пскове подано заявление в полицию. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

«История с подростками, разгромившими туалет в парке Строителей, к сожалению, пока не стала уроком… Нашлись еще одни ошапурки, которые испортили спортивную площадку в новом парке Гагарина. Сожжены футбольные ворота с баскетбольным кольцом, повреждено покрытие. И еще один акт вандализма на Запсковье в эти выходные. Неизвестные разбили стекло на автобусной остановке на улице Леона Поземского. Не прошло и полгода, как она была установлена», - написал Борис Елкин.

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Он также уточнил, что подано заявление в полицию.

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«Уверен, что зло будет наказано. Недоумеваю, насколько люди не любят свой город и не ценят то, что для них делается!» - подчеркнул глава города.