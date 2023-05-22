Происшествия

Баскетбольная площадка горела в псковском парке имени Юрия Гагарина

Баскетбольная площадка горела в парке имени Юрия Гагарина в Пскове. Об этом сообщается в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Оксана Григорьева / «ВКонтакте»

Предположительно, огонь повредил баскетбольный щит сегодня ночью.

Депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил, что сейчас будут выясняться все подробности происшествия.

«Жаль, что разрушена такая часть площадки. Дети были рады заниматься, бегать. Будем писать и предлагать администрации восстановить, это раз. Во-вторых, видеонаблюдение, наверное, надо делать. Будем выяснять», - добавил он.

Напомним, в 2022 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в парке обустроены пешеходные дорожки, установлена система уличного освещения, выполнены работы по озеленению пространства. Кроме того, смонтированы детская, спортивная и воркаут-площадки. На благоустройство территории было направлено почти 18 миллионов рублей.

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Заявку по благоустройству этого общественного пространства в программу «Формирование комфортной городской среды» подавал депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков.