Происшествия

Пскович предстанет перед судом за кражу строительных инструментов у знакомого

36-летний пскович предстанет перед судом за кражу строительных инструментов у своего знакомого. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В марте мужчина, находясь около дома №3 по улице Никитченко в Пскове, где проживает в летнее время (с мая по октябрь) его знакомый, подошел к окну и разбил стекло. Через образовавшийся проем он пролез внутрь дома и похитил строительные инструменты на сумму 7 000 рублей.

Потерпевший сразу заподозрил своего знакомого, так как последний в 2019 году уже проникал в дом и похищал имущество, за что имеет непогашенную судимость.

Первый заместитель прокурора города Пскова утвердил обвинительное заключение в отношении псковича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище).

Уголовное дело направили в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.