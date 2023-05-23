Происшествия

Россиянин ворвался в квартиру пенсионерки и забрал спрятанные в белье деньги

Ранее судимый мужчина совершил разбойное нападение на пенсионерку в Калуге, сообщает портал Kaluga-poisk.ru.

Молодой человек днем вошел в подъезд дома и постучал в дверь квартиры. Ему открыла пожилая женщина, после чего мужчина прошел дальше и стал угрожать пенсионерке ножом, требуя отдать все сбережения. Получив отказ, злоумышленник начал обыскивать шкафы и в белье нашел конверт с деньгами. Незваный гость забрал восемь тысяч рублей и ушел.

Сотрудники полиции нашли подозреваемого в соседнем регионе и доставили в Калугу. Ведется следствие.