Происшествия

Проснулись от выстрелов: великолучане оказались в одном доме с террористом в чужой стране

Пара путешественников-блогеров из Великих Лук остановилась в Киргизии в том же доме, куда силовики пришли ликвидировать террориста. Молодых людей подняли с постели звуки начавшейся спецоперации, а потом они наблюдали столб черного дыма на месте своего пристанища. Постройка сгорела вместе с документами, техникой и отснятым на два месяца вперед материалом для YouTube. Теперь великолучане живут в общежитии, где их разместили местные власти. Одежду и еду приносят волонтеры. Они пытаются в чужой стране восстановить паспорта и добиться компенсации. Пострадавшие рассказали Псковской Ленте Новостей подробности происшествия и описали злоключения, последовавшие за ним.

Роковая поломка

В киргизском селе Дмитриевка 23-летняя Елена Гаврилова и 27-летний Михаил Захаров из Великих Лук оказались 12 мая. Населенный пункт расположен в 30 км от столицы Бишкека. Дальше собирались отправиться на съемки к живописному озеру Иссык-Куль, место расположено удачно для такой поездки. Пара ведет YouTube-канал о путешествиях «Существует способ». На Родине не были с 12 сентября. С тех пор в блоге появились ролики о перегоне скота через горный перевал в Таджикистане, с рынка в Узбекистане, о туризме в Афганистане, об уличной еде в Индии, о нищете в Пакистане, о странных товарах из тайского супермаркета, о малайзийских небоскребах, о «пластмассовой утопии Сингапура» и о жизни во Вьетнаме. Домой собирались вернуться к 11 июня, когда в Великих Луках начнется встреча воздухоплавателей.

В Дмитриевке планировали оставаться не дольше двух дней, но забарахлила машина, пришлось задержаться на ремонт. Поломка оказалась роковой. О случившемся дальше впору снимать не ролик для видеохостинга, а полнометражный фильм.

Как это бывает в кино, «ничего не предвещало». Ночлег Елена и Михаил нашли в «Доме вольных путешественников». Участники сообщества по всему миру снимают жилье и приглашают друг друга. Дом в Дмитриевке сняла россиянка другая путешественница. Точнее, половину дома. От второй половины ее территорию отделял высокий забор с металлической дверью. Входы разные, так что обитатели двух половин жили автономно друг от друга. Но случившееся во второй части дома напрямую повлияло на жизни обитателей первой.

В момент происшествия на половине путешественников находилось 18 человек: 16 из России, по одному из Беларуси и Франции. Кто-то спал под крышей, другие разбили палатки во дворе. Вечер 16 мая коротали за блинами и разговорами, делились впечатлениями от увиденного в разных концах света.

Жившие в доме часто собирались вместе.

В полночь все разошлись спать. С тем, что произошло дальше, великолучане не сталкивались даже в гостях у талибов, чья деятельность в России признана террористической и запрещена.

«Был ликвидирован»

«У меня есть привычка смотреть время на телефоне, когда просыпаюсь, - Елена Гаврилова с точностью до минуты описывает события раннего утра 17 мая. - В 5:43 мы проснулись от громких звуков, ругани, хлопков и битья стекол. Еще подумала, наверно, соседи с другой половины устроили дебош. Миша быстро оделся и решил проверить, что происходит. Уже через мгновение я поняла, что «хлопки» - это выстрелы, услышала громкие слова ребят: "Быстро выходим, пригнитесь". Выбегая, я увидела людей в военной форме, в касках и с автоматами. Еще несколько во дворе нашего дома были в гражданской одежде, но с пистолетами в руках. Все случилось очень быстро, от пробуждения до того момента, как я босиком выбежала из дома, прошло не более 30 секунд».

Те, кто оставались в палатках, позже рассказали, что до первых выстрелов услышали громкий стук в калитку, разделяющий дворы двух половин дома.

«С той стороны жилец начал долбить, по-видимому прикладом оружия, потому что было очень громко, и ребята проснулись. Но никто ему не открыл дверь, что нас всех и спасло, - считает один из ночевавших на улице путешественников. - Сразу после началась перестрелка на той стороне дома».

Елена Гаврилова вспоминает, что вышедших из дома путешественников отвели на безопасное расстояние. Все это время они слышали непрекращающуюся стрельбу, видели, как к дому подтягивается все больше военных и милиционеров, в том числе, на бронированной технике. Потом послышался взрыв гранат. В какой-то момент девушка и ее спутники поняли, что от дома вскоре ничего не останется. Предположения подтвердил столб черного дыма, поднявшийся в той стороне, где совсем недавно стояла постройка.

«Пришло осознание, что от дома, сейчас ничего не останется, а ведь там все наши вещи. На секунду представьте, - призывает Елена, - все те мысли, которые проносились в голове. Мне трудно описать, что я чувствовала в тот момент, просто страх охватил, и я сидела и вздрагивала от каждого громкого звука».

Пострадавшие нарисовали схему постройки.

Уже к обеду российское информагентство ТАСС распространило информацию о том, что «в селе Дмитриевка бойцы спецназа и МВД Киргизии провели операцию по нейтрализации вооруженной преступной группы, которая причастна к вооруженному нападению в Ошской области. Во время штурма один из участников банды, принимавший участие в боевых действиях на территории Сирии в составе террористов, был ликвидирован. В перестрелке ранения получили двое спецназовцев».

Ликвидированный террорист был тем самым соседом, что стучался к путешественникам перед тем, как прозвучал первый выстрел.

«Имело место уничтожение»

Из дома все выскакивали, в чем были. У Елены в руках остался телефон, на экране которого она смотрела время. Телефон Михаила сгорел. Вместе с мобильником все личные вещи, деньги, документы и блогерская техника: два фотоаппарата, экшн-камера, ноутбук, микрофон-петличка, жесткие диски и флеш-карты с видеоматериалами. Утраченную аппаратуру великолучане оценивают в 400 тысяч рублей. Погибшие в пожаре отснятые файлы для шести роликов на два месяца вперед - бесценны. Съемка роликов - та деятельность, с которой живут тревел-блогеры. То есть произошедшее оставило их не только без накопленных ресурсов, но и без будущего заработка.

Остатки техники, найденной на пожарище.

Когда все закончилось, путешественников отвели в отдел милиции для дачи показаний. К вечеру все собрались на месте прерванной ночевки. Надеялись, что та часть дома, где они остановились, уцелела. Однако обнаружили на ее месте обгоревшие головешки. Под ними нашли угли, в которые превратилась техника. Часть документов оказалась уничтожена, от другой сохранились обрывки.

Постояльцев сгоревшего дома власти города Кант бесплатно разместили в общежитии. Ежедневно привозят ужин - с запасом, что-то остается на следующий день. Другую еду к общежитию приносят волонтеры. Принесли обувь и одежду, шампуни, полотенца, старенькие телефоны и сим-карты - выбегавшие из дома с террористом потеряли вообще все.

Еду приносят волонтеры.

Как долго продлится доброта местных жителей, неизвестно. Поэтому Елена разместила на своей странице в соцсети номер банковской карты 2202 2002 5529 1468, на которую они с Михаилом собирают помощь.

В милиции только через шесть дней выдали справку. «В ходе следственно-оперативных мероприятий, - написано в бумаге, - имело место уничтожение личных вещей, документов. В настоящее время в рамках расследуемого уголовного дела проводится ряд следственно-оперативных мероприятий, по результатам которых будет дана соответствующая юридическая оценка, согласно законодательству Кыргызской Республики».

Пострадавшие у местного РОВД.

Елена и Михаил планируют оставаться в Канте, пока не получат ответ на вопрос, кто несет ответственность за уничтожение их имущества и как вообще могла получиться такая ситуация. У девушки сложилось впечатление, что милиционеры «в ходе следственно-оперативных мероприятий» оказались очень удивлены туристам, выбегавшим из дома после прихода туда силовиков.

«На второй день в местном РОВД нам заявили, что это была спецоперация по задержанию особо опасного преступника. Все же понимают, что спецоперация - это что-то подготовленное, заранее спланированное. На наш вопрос, почему спецоперацию начали, когда мы находились в другой половине дома, почему нас не вывели до начала, и о нас не знали люди, организующие спецоперацию, ответа не было», - сокрушаются великолучане.

Так теперь выглядит загранпаспорт Михаила.

Разбираться с ситуацией россиянам помогают сотрудники посольства РФ. Там готовы выдать справки, которые заменят удостоверения личности. Но по пути домой нужно чем-то заправлять машину, как-то питаться, где-то останавливаться - а все деньги сгорели вместе с домом. Да и утраченную технику разом заменить нет ресурса. Дипломатические работники сообщили пострадавшим, что направили ноту в МИД Кыргызстана по поводу компенсации. Такое же коллективное обращение готовят все, кто жил в «Доме вольных путешественников» в злополучную ночь. Погорельцы собираются направить его президенту Кыргызстана, в местный МИД, в прокуратуру, в комитет национальной безопасности, в ОВД Чуйской области. Они собираются прояснить не только вопросы с компенсацией, но также свой статус в расследуемом деле и найти ответ на вопрос о законности проводимой операции.

На пепелище жившие здесь недавно люди тщетно пытались найти уцелевшие вещи.

С большой долей вероятности Елена и Михаил не успеют на встречу воздухоплавателей. Сценарий этой истории еще не окончен. Пока что он развивается по благоприятному для путешественников варианту в предложенных обстоятельствах - все они остались живы, никто из них не пострадал. Каким окажется финал? Елена и Михаил верят, что все разрешится благополучно, и на память о Киргизии после завершения всех злоключений останутся только добрые воспоминания.

Юлия Магера