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В Псковской области осудили продавца за неправомерное воздействие на критическую инфраструктуру

25.05.2023 09:28|ПсковКомментариев: 0

Управление ФСБ России по Псковской области пресекло противоправную деятельность продавца-консультанта центра продаж и обслуживания одной из организаций Псковской области, осуществляющей справочно-информационное обслуживание абонентов и оказание клиентам сервисных услуг. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

«По результатам реализации оперативно-розыскных мероприятий установлено, что сотрудник, действуя умышленно, используя свое служебное положение, с целью выполнения плана по подключению новых абонентов, зарегистрировал SIM-карту на паспортные данные потерпевшей без её ведома и согласия», - отметили в пресс-службе. Тем самым были нарушены правила эксплуатации средств хранения, обработки охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, что повлекло причинение вреда критической информационной инфраструктуре РФ, подчеркнули в ведомстве.

Свою вину фигурант полностью признал. Приговором Псковского городского суда его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ с использованием своего служебного положения). Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно с испытательным сроком на тот же период.

Приговор вступил в законную силу, добавили в ведомстве.

Теги: #УФСБ России по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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