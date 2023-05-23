Происшествия

Псковские таможенники извлекли из тайников автомобиля 66 килограммов бытовой техники и аксессуаров

На российско-латвийской границе водитель грузового транспортного средства, следовавшего с товаром из Германии в Казахстан, пытался спрятать от сотрудников таможенного поста МАПП «Бурачки» различный бытовой товар и аксессуары для салонов красоты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

Во время осмотра транспортного средства сотрудники таможни обнаружили подозрительные вложения в трех канистрах под днищем полуприцепа. При таможенном досмотре из закрепленных под днищем канистр и из кабины тягача таможенники извлекли 25 чехлов для планшетов, 53 набора беспроводных наушников, 13 наборов для обработки ногтей, 17 беспроводных машинок для стрижки волос, 4 беспроводных пылесоса и 2 электронных лазерных прибора. Вес незадекларированного и сокрытого от таможенного контроля товара превысил 66 килограммов.

Возбуждено дело об административном правонарушении. Товар изъяли и направили на экспертизу.