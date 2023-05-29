Происшествия

Шесть мусорных баков сгорели в псковской деревне из-за поджога

Шесть мусорных баков сгорели в деревне Писковичи Псковского района 27 мая, причиной пожара стал поджог. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в филиале ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

Фото: филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»)

«27 мая в деревне Писковичи Псковского района неизвестными лицами совершен поджог контейнерной площадки, в результате чего уничтожено шесть мусорных баков. Поиском виновных занимаются правоохранительные органы», - рассказали в компании.

Регоператор напоминает, что за порчу контейнеров предусмотрена не только к административная, но и к уголовная ответственность по признакам преступлений, предусмотренных статьями 167, 214 УК РФ, а в случае хищения по статьям 158, 161 УК РФ.