Происшествия

Два трактора подожгли в Опочецком районе

Два трактора сгорели в Опочецком районе 29 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 23:13 в МЧС поступил вызов из деревни Люцково. Там сгорели два колесных трактора марки CLAAS AXION 850 2017 года выпуска и 2013 года выпуска. Огонь повредил насосную станцию.

Предварительной причиной происшествия в ведомстве назвали поджог.

Ранее в этот же день в 14:05 в деревне Залесье Печорского района горело бесхозное строение по причине неосторожного обращения с огнем неустановленного лица. Пожарным удалось спасти три хозяйственные постройки.

А в 20:28 сотрудникам ведомства сообщили о пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Калинина, 12 в Пскове. В двухкомнатной квартире огонь повредил плинтус. Причина – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица. От огня удалось спасти квартиру. Также были эвакуированы 4 человека.