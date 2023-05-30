Происшествия

Установлена причина обрушения потолка квартиры в плюсском поселке

Прокуратура Плюсского района проводит проверку по факту обрушения потолка квартиры в многоквартирном доме №3 на улице Римского Корсакова в поселке Заплюсье. По предварительной информации, обрушение произошло вследствие износа балок перекрытий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Псковской области

«Предварительно установлено, что обрушение произошло вследствие износа балок перекрытий, которые длительное время подвергались воздействию атмосферных осадков. Устранение последствий обрушения поставлено на контроль в прокуратуре области», - рассказали в ведомстве.

По данному вопросу в прокуратуре Плюсского района состоялось оперативное совещание с участием главы района.

По результатам проверки будет дана принципиальная правовая оценка бездействию должностных лиц, заверили в прокуратуре.

Напомним, утром 29 мая в доме №3 на улице Римского-Корсакова в поселке Заплюсье Плюсского района обрушилось потолочное перекрытие квартиры.

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Следственный комитет РФ организовал по данному факту процессуальную проверку.