Установлена причина обрушения потолка квартиры в плюсском поселке

Прокуратура Плюсского района проводит проверку по факту обрушения потолка квартиры в многоквартирном доме №3 на улице Римского Корсакова в поселке Заплюсье. По предварительной информации, обрушение произошло вследствие износа балок перекрытий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
Фото: пресс-служба прокуратуры Псковской области
«Предварительно установлено, что обрушение произошло вследствие износа балок перекрытий, которые длительное время подвергались воздействию атмосферных осадков. Устранение последствий обрушения поставлено на контроль в прокуратуре области», - рассказали в ведомстве.
По данному вопросу в прокуратуре Плюсского района состоялось оперативное совещание с участием главы района.
По результатам проверки будет дана принципиальная правовая оценка бездействию должностных лиц, заверили в прокуратуре.
Напомним, утром 29 мая в доме №3 на улице Римского-Корсакова в поселке Заплюсье Плюсского района обрушилось потолочное перекрытие квартиры.
Следственный комитет РФ организовал по данному факту процессуальную проверку.