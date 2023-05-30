Происшествия

Потолок обрушился в многоквартирном доме в плюсском поселке. ФОТО

Потолочное перекрытие квартиры обрушилось на втором этаже дома №3 на улице Римского-Корсакова в поселке Заплюсье Плюсского района утром 29 мая. Пожилая пенсионерка чудом не пострадала, успев выйти из комнаты до того, как обвалился потолок.

Фото здесь и далее: «Плюсский край»

По словам хозяев квартиры, проживающих в этом доме с 1984 года, регулярно в течение многих лет случались протечки крыши при таянии снега. Деревянные конструкции отсыревали, подвергались гниению. И сегодня настал предел прочности перекрытия здания, построенного в далёком 1957 году.

Как сообщает газета «Плюсский край», похожая ситуация наблюдается и в других квартирах злополучного дома. Там тоже много лет подряд протекает крыша.

Напомним, в июле 2022 года в Плюссе в трехэтажном панельном доме прошло обрушение балконов. По результатам экспертизы здание признано аварийным.

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Администрация отдала здание под снос с дальнейшей компенсацией стоимости квартир проживающим собственникам.

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В ноябре сообщалось, что жильцы дома с рухнувшими балконами в Плюссе получили денежные выплаты.

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В декабре многоквартирный аварийный дом снесли.