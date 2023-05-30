Потолок обрушился в многоквартирном доме в плюсском поселке. ФОТО

Потолочное перекрытие квартиры обрушилось на втором этаже дома №3 на улице Римского-Корсакова в поселке Заплюсье Плюсского района утром 29 мая. Пожилая пенсионерка чудом не пострадала, успев выйти из комнаты до того, как обвалился потолок.
Фото здесь и далее: «Плюсский край»
По словам хозяев квартиры, проживающих в этом доме с 1984 года, регулярно в течение многих лет случались протечки крыши при таянии снега. Деревянные конструкции отсыревали, подвергались гниению. И сегодня настал предел прочности перекрытия здания, построенного в далёком 1957 году.
Как сообщает газета «Плюсский край», похожая ситуация наблюдается и в других квартирах злополучного дома. Там тоже много лет подряд протекает крыша.
Напомним, в июле 2022 года в Плюссе в трехэтажном панельном доме прошло обрушение балконов. По результатам экспертизы здание признано аварийным.
Администрация отдала здание под снос с дальнейшей компенсацией стоимости квартир проживающим собственникам.
В ноябре сообщалось, что жильцы дома с рухнувшими балконами в Плюссе получили денежные выплаты.
В декабре многоквартирный аварийный дом снесли.