Происшествия

Более миллиона рублей «подарили» махинаторам доверчивые псковичи

Ряд жителей Пскова, Великих Лук и Дно доверились нечистым на руку лицам и лишились своих сбережений, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.

По версии следствия, нескольким жителям региона позвонили неизвестные злоумышленники, которые представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. И под предлогами мнимого предотвращения незаконного оформления на собеседников кредитов, а также освобождения родственника от уголовной ответственности за, якобы, совершенное ДТП ввели их в заблуждение, завладев деньгами. Кроме того, некоторые наши сограждане лишились денежных средств при попытках осуществления операций купли-продажи товаров на интернет-сайтах.

В итоге, потерпевшие, среди которых большинство были пенсионеры, потеряли в общей сложности более миллиона рублей, которые достались мошенникам. Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.

Полиция напоминает жителям области, что во избежание подобных негативных ситуаций важно строго следовать элементарным требованиям безопасности: