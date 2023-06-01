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Более миллиона рублей «подарили» махинаторам доверчивые псковичи

04.06.2023 10:35|ПсковКомментариев: 0

Ряд жителей Пскова, Великих Лук и Дно доверились нечистым на руку лицам и лишились своих сбережений, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону. 

По версии следствия, нескольким жителям региона позвонили неизвестные злоумышленники, которые представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. И под предлогами мнимого предотвращения незаконного оформления на собеседников кредитов, а также освобождения родственника от уголовной ответственности за, якобы, совершенное ДТП ввели их в заблуждение, завладев деньгами. Кроме того, некоторые наши сограждане лишились денежных средств при попытках осуществления операций купли-продажи товаров на интернет-сайтах.

В итоге, потерпевшие, среди которых большинство были пенсионеры, потеряли в общей сложности более миллиона рублей, которые достались мошенникам. Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.

Полиция напоминает жителям области, что во избежание подобных негативных ситуаций важно строго следовать элементарным требованиям безопасности:

  • никому не сообщайте реквизиты своих банковских счетов и карт, код с оборотной стороны пластиковой карты, а также СМС - коды и пароли, присылаемые банковскими учреждениями;
  • если вам звонят подозрительные незнакомцы, кем бы они ни представлялись, во избежание серьезных неприятностей и финансовых потерь сразу же прекратите этот разговор и положите трубку;
  • ни при каких обстоятельствах не перечисляйте деньги на счета и номера телефонов, которые вам сообщают незнакомые «доброжелатели»;
  • если вы все же стали жертвой или свидетелем мошенничества - немедленно обратитесь в полицию и проинформируйте стражей правопорядка о случившемся с тем, чтобы они могли своевременно предпринять необходимые меры реагирования.
Источник: Псковская Лента Новостей
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