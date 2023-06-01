Происшествия

Спешившего к возлюбленной итальянца задержали пограничники в Псковской области. ВИДЕО

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали гражданина Италии в Себежском районе за незаконное пересечение государственной границы РФ в обход установленного пункта пропуска. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Видео, фотографии: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

«Мужчина был задержан в непосредственной близости от государственной границы. Установлено, что нарушитель пересек границу из Латвии в Россию и направлялся в столицу нашей страны к девушке, с которой познакомился в социальных сетях. Документов на право пересечения государственной границы у молодого человека не было», - отметили в пресс-службе.

За совершенное правонарушение в отношении иностранного гражданина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации). Суд в отношении правонарушителя избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

А в Печорском районе пограничники пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы РФ двумя жителями Центральной Азии.

Мужчины планировали незаконно убыть в Эстонскую Республику. Правонарушителей привлекли к административной ответственности в виде штрафов с выдворением с территории РФ.