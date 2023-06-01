Происшествия

Несколько человек отравились сидром и умерли ещё в одном регионе России

В Нижегородской области также зафиксировали отравления «Мистером Сидром», есть смертельные случаи, сообщили власти.

Партию «Мистера Сидра», которым отравились в Ульяновской и Самарской областях, также нашли на складе в Нижегородской области, сообщила полиция региона. Ее изъяли, отмечается в Telegram-канале РБК.

Ранее стало известно, что в Ульяновской и Самарской областях зафиксированы случаи отравления палёным яблочным напитком со смертельными исходами. Предварительно, вместо этанола в его производстве был использован метанол.

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