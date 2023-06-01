Происшествия

Количество погибших от палёного сидра в России возросло до 16

Количество погибших от палёного сидра в Поволжье возросло до 16. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

«Число пострадавших в Ульяновской области от отравления алкогольсодержащими напитками продолжает расти. По последней информации, пострадало 35 человек: 25 — в Димитровграде, 9 — в Ульяновске, один в Новой Малыкле. 16 человек скончалось, 14 пациентов находятся в стационаре ФМБА России в Димитровграде, трое в Ульяновском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи (УОКЦСВМП), один человек — в Ульяновской областной клинической больнице, еще один — в ЦК МСЧ. За жизнь каждого борются врачи», – написал глава региона.

Следственный комитет уже задержал предпринимателя, который поставлял в торговые точки отраву.

Ранее стало известно, что в Ульяновской и Самарской областях зафиксированы случаи отравления палёным яблочным напитком со смертельными исходами. Предварительно, вместо этанола в его производстве был использован метанол.