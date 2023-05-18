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Шестеро россиян умерли, отравившись сидром

Несколько жителей города Димитровграда Ульяновской области госпитализировали с 3 по 4 июня с диагнозом «отравление неустановленным веществом». Несмотря на оказанную всестороннюю медицинскую помощь, шестеро из потерпевших скончались, сообщается на сайте регионального СУ СК России.

В настоящее время следователи проводяи комплекс следственных действий, в ходе которых предварительно установлено, что потерпевшие употребляли спиртной напиток «Сидр», купленный в магазинах города. Продукция поставлялась от предпринимателя из Красноглинского района Самарской области. На предприятии в настоящее время проводятся следственные действия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).