Происшествия

Автомобиль Mazda горел на улице Шестака в Пскове

Автомобиль Mazda CX7 2011 года выпуска горел на улице Шестака в Пскове вечером 5 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Информация о возгорании поступила в ведомство в 18:38. В легковом автомобиле огонь повредил подкапотное пространство на площади 0,1 м². Предположительная причина – короткое замыкание в моторном отсеке.

В тот же вечер на улице Береговой в Опочке огонь повредил деревянные полы в хозяйственной постройке. Предполагается, что возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица.