Происшествия

Жители Псковской области решили заработать в Сети и лишились более 4 млн рублей

Жители Псковской области решили заработать в Сети, однако после общения с мошенниками лишились более 4 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Нескольким жителям региона, в том числе Пскова, Великих Лук, Великолукского района и Себежа, позвонили неизвестные лица. И под разными предлогами завладели их деньгами. Злоумышленники сообщили собеседникам, что их родственники якобы за совершенные ДТП могут быть привлечены к уголовной ответственности. И предложили решить возникшие проблемы путем финансовых вложений. Некоторые пожилые люди поддались на эту уловку и передали деньги прибывшим к ним по месту жительства курьерам.

Других наших сограждан злоумышленники ввели в заблуждение при осуществлении операций купли-продажи товаров на интернет-сайте, а также предложили дополнительный заработок в Сети. В итоге, потерпевшие потеряли в общей сложности свыше 4 миллионов рублей.

Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела.