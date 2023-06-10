Происшествия

Жилой дом загорелся в Опочке из-за аварийного режима работы электрозвонка

Жилой дом загорелся на улице Романенко в Опочке 12 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В ведомство о пожаре сообщили в 17.21. В жилом доме сгорела кровля, огонь повредил кухню и пристроенную веранду. Предположительная причина пожара – аварийный режим работы электрозвонка.

В этот же день пожар ликвидировали в пятиэтажном многоквартирном жилом доме №3А в Нелидовском проезде в Великих Луках. О пожаре стало известно в 20.38. В комнате одной из квартир сгорел шкаф с одеждой, комната закопчена. По предварительной информации, причина возгорания – короткое замыкание в электрической розетке (внутри шкафа).

За день до этого, 11 июня, пожар произошел в многоквартирном жилом доме №46 на улице Глинки в Великих Луках, о нем в ведомство сообщили в 20.21. В комнате квартиры огонь повредил постельные принадлежности, помещение закопчено. Предположительная причина - неосторожное обращение с огнём неустановленного лица. Квартиру от огня удалось спасти.