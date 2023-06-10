Происшествия

Отцеубийцу в Псковской области приговорили к лишению свободы

Убивший отца житель Псковской области предстал перед судом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

3 февраля 2022 года между подсудимым и его отцом, совместно распивающими спиртные напитки по месту жительства, возникла ссора, а затем потасовка. В результате чего сын схватил кухонный нож и нанес отцу один удар в область грудной клетки и один удар в область левого плеча. Через непродолжительное время потерпевший умер на месте происшествия.

Злоумышленнику предъявили обвинение в совершении убийства (часть 1 статьи 105 УК РФ). Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.