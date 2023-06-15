Происшествия

Псковичка предложила знакомой пожить у себя и попыталась ее зарезать

Псковичка предстанет перед судом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, своей соседке по квартире. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

В ходе следствия установлено, что в период времени с 21.00 22 февраля по 9.00 23 февраля две знакомые находились в квартире одной из них на улице Технической в Пскове. Ранее одна из девушек приехала в Псков в поисках работы, и хозяйка квартиры предложила ей пожить у себя, поскольку знакомая испытывала материальные трудности.

В ночь с 22 на 23 февраля девушки находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, и между ними возник конфликт. Хозяйка квартиры в ходе ссоры несколько раз ударила ножом в грудь, живот и поясницу соседки.

Санкция статьи обвинения (часть 2 статьи 111 УК РФ) предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с ограничением свободы на срок до двух лет. Уголовное дело направили в Псковский городской суд.