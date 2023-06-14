Происшествия

В реабилитации нацизма заподозрили псковича из-за комментариев в Сети

Уголовное дело возбудили в отношении 45-летнего местного жителя, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Видео: управление ФСБ России по Псковской области

«В мае 2022 года мужчина разместил со своей странице в сообществе одной из социальных сетей комментарии, доступные для просмотра неограниченному кругу лиц, отрицающие факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран "оси", и содержащие заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны», – пояснили в ведомств.

Сегодня, 15 июня, следователи СКР совместно с оперативниками регионального управления ФСБ при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии по Псковской области провели обыск по месту жительства мужчины, в ходе которого изъяли предметы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу.

Подозреваемый дал признательные показания и подробно рассказал об обстоятельствах совершения преступления.