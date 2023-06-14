Происшествия

В российском детском лагере от неизвестной инфекции умер мальчик

Школьник скончался от инфекции в детском лагере в Нижегородской области.

Фото: 112 / Telegram

Вспышка неустановленной пока болезни произошла в лагере «Золотой колос», сообщает Telegram-канал 112.

13-летнему мальчику стало плохо, поднялась температура, открылась диарея и рвота. Ребенка почему-то не госпитализировали. По одной из версий, против этого возражала мать мальчика. Когда врачи все-же получили доступ к пострадавшему, помочь ему было уже невозможно.

Так же вспышка инфекции, предварительно – стрептококковой, произошла в лагере «Лазурный». Сейчас на месте работают сотрудники Роспотребнадзора, Следственного комитета и прокуратуры. Все учреждения проверяют.