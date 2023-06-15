Происшествия

Ребенок получил травму на качели в Детском парке Пскова

Деревянную качель демонтируют в Детском парке Пскова после травмирования ребенка. Об этом сообщили специалисты администрации города в комментарии к посту местной жительницы о травмоопасности конструкции в сообществе «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Светлана Ничкова / «ВКонтакте»

«Вчера, качаясь на качели в Детском парке, мой ребенок получил травму головы от удара о столб, так как качель развалилась. Зачем такие травмоопасные конструкции там стоят? Кто за это отвечает?» – спросила псковичка.

В комментариях подписчики группы отметили, что качели на фото очень похожи на декоративные.

Также горожане вспомнили слова главы города Бориса Елкина о том, что качели предназначены для самых маленьких. «Главной темой стала сказка "По щучьему велению". Все предметы выполнена из дерева. Это горка, качели, песочница и сани. Площадка стала первой в серии детских зон, построенных руками активистов по мотивам русских народных сказок. Создали ее волонтеры», – отмечал он.

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Специалисты администрации в комментариях пояснили, что качели в Детском парке ранее уже ремонтировались. «В связи с сильным износом они будут демонтированы в течение 1-2 дней. Спасибо за сигнал!» – отреагировали они.