Общество

Борис Елкин призвал горожан пока не водить детей на новую площадку в центре Пскова

Детей пока нельзя приводить на новую площадку в Детском парке в Пскове. Соответствующий призыв в своем Telegram-канале опубликовал глава города Борис Елкин.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Большая просьба ко всем псковичам потерпеть и пока не водить детей на новую площадку в Детском парке! Монтажные работы еще не завершены! Во-первых, это небезопасно! Во-вторых, помимо сборки самих конструкций необходимо забетонировать основания, чтобы элементы были прочно закреплены и прослужили долго! Мы понимаем, что всем не терпится, но осталось подождать совсем немного!» - призвал градоначальник.

Напомним, три площадки – одна в Детском и две в Финском парке – будут обустроены благодаря поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.