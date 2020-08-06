Общество

«Сказочную» игровую площадку открыли в Пскове

Детскую игровую площадку по мотивам русской народной сказки «По щучьему веленью» открыли в Детском парке Пскова 10 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.





Площадка включает в себя четыре игровых объекта ручной работы, выполненных из дерева: детскую горку в виде Емели на печи, качели-балансир с изображениями щук, песочницу в виде терема и сани.





«Площадка является "первенцем", пилотным проектом, который построен активистами своими руками, - отметил председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов. - Надеюсь, эта ласточка не последняя».





Он рассказал, что искренне рад подобным инициативам и готов всячески помогать и содействовать реализации подобных идей. «Уверен, такая площадка не будет последней», - подчеркнул он.





Сергей Грахов также обратил внимание, что группа энтузиастов хочет сделать регион и город комфортнее, интереснее для детей. «Мы обязательно поможем заинтересовать районные власти, чтобы это хорошее начало продолжалось по всему региону», - добавил он.



«Это полностью ручная работа и полностью ручная роспись, делали это своей командой», - сообщила заместитель председателя совета по молодежной политике при главе города Пскова Юлия Воеводина. Над площадкой, строительство которой началось в июне, трудились пять человек.





Планируется, что следующие площадки будут посвящены не только сказкам, но и советским мультфильмам.



Заместитель главы Пскова Владимир Воробьев высказал мнение, что эта площадка будет «самым изысканным местом для юных псковичей». «Спасибо создателям! Спасибо инициаторам», - заключил он.





Добавим, что с предложением построить новую площадку для детей выступили команда проекта Детского центра народной культуры и русских традиций «Бабушкины сказки» и губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Инициативу поддержала глава областного центра Елена Полонская.