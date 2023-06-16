Москвичка фиктивно зарегистрировала россиянина в великолукской деревне, а жительница Великих Лук фиктивно зарегистрировала гражданина Республики Кыргызстан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По имеющимся данным, безработная жительница Москвы 1986 года рождения, в ноябре 2022 года в одной из деревень Великолукского района фиктивно зарегистрировала россиянина без фактического его пребывания по месту регистрации. А в Великих Луках 29-летняя местная жительница фиктивно зарегистрировала гражданина Республики Кыргызстан.
Все обстоятельства произошедшего выясняются.