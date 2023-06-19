Происшествия

Около семи миллионов рублей похитили мошенники у жителей Псковской области

Около семи миллионов рублей похитили мошенники под видом сотрудников банков и правоохранительных органов у жителей Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, некоторым жителям Пскова, Великих Лук, Печор, Порховского, Псковского и Пыталовского районов неоднократно звонили незнакомцы, которые действовали под видом банковских служащих и правоохранителей. Под предлогом предотвращения незаконного оформления кредитов на собеседников, злоумышленники завладели их денежными средствами. Еще несколько жителей области поддались на другие уловки злоумышленников и тоже лишились денег.

Потерпевшие лишились около семи миллионов рублей. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.