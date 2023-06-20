Происшествия

Две уборщицы избили друг друга швабрами в Новгородской области

Суд привлек к административной ответственности двух работниц предприятия в Окуловском районе Новгородской области, которые подрались на рабочем месте, сообщила пресс-секретарь Окуловского районного суда Елена Капитонова.

Инцидент произошел в конце марта текущего года. Суд установил, что между двумя представительницами технического персонала произошла потасовка, в ходе которой женщины подрались, используя швабры, пишет FlashNord.

Отмечается, что последние нанесли друг другу различные телесные травмы. В настоящее время известно, что «дуэлянты» признали вину. Суд оштрафовал женщин на 5000 и 5500 рублей.