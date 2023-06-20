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Происшествия

Две соседки поссорились и сожгли друг другу дома

20.06.2023 14:03|ПсковКомментариев: 0

Две жительницы Пермского края поссорились во время застолья и в отместку подожгли друг другу дома, оба строения сгорели полностью, сообщили в региональном ГУ МВД.

По данным ведомства, в селе Аспа Уинского района две соседки поссорились во время застолья, которое сопровождалось распитием алкоголя. Они не ограничились словесной перепалкой: одна сельчанка побила другую.

«Затаив обиду, 52-летняя женщина взяла дома бутылку с бензином и подожгла баню односельчанки. Через некоторое время в дежурную часть территориального отдела полиции поступило еще одно сообщение о возгорании деревянного одноэтажного дома. Пожар стал продолжением конфликта соседок. Желая отомстить, 33-летняя женщина облила бензином дом 52-летней односельчанки. В результате пожара дом и надворные постройки были уничтожены огнем полностью», - говорится в сообщении.

Следствие в отношении обеих женщин возбудило дела за умышленное уничтожение имущества.

Теги: #происшествие
Источник: Псковская Лента Новостей
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