Происшествия

Продавец наркотиков в Пскове попался на «проверочной закупке» и получил срок

Ранее судимого жителя города Пскова привлекли к уголовной ответственности за незаконный сбыт наркотического средства (часть 1 статьи 228.1 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

31 января на территории Пскова подсудимый продал гашиш весом 0,54 г лицу, выступающему в роли покупателя в рамках «проверочной закупки».

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание по совокупности приговоров с применением статьи 64 УК РФ в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу пока не вступил.