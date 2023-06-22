Дочь водителя гидроцикла пострадала при столкновении с катером в Пскове

Пострадавший ребенок при столкновении гидроцикла и катера в Пскове - это дочь водителя гидроцикла, девочка 2007 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственного источника.
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
Девочку и отца доставили в Псковскую областную клиническую больницу. Мужчина от госпитализации отказался.
В настоящее время подробности произошедшего выясняются. По одной из версий, несовершеннолетняя, вопреки правилам, сидела впереди, из-за чего водитель гидроцикла был скован в движениях и не справился с управлением.
С ребенком сейчас работают инспекторы по делам несовершеннолетних.
На катере находилась семья из трёх человек.