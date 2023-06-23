Происшествия

Два предпринимателя в Петербурге пострадали от «наезда» в стиле 90-х

Два предпринимателя в Санкт-Петербурге пострадали от «наезда» в стиле девяностых. Подробностями инцидента поделился начальник пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Вячеслав Степченко.

Предприниматели задолжали крупному бизнесмену около 3 миллионов рублей. Неизвестный мужчина связался с ними и предложил встретиться в VIP-кабинке одного из местных ресторанов для обсуждения условий возврата долга, пишет «Федеральное агентство новостей».

Кроме звонившего, в назначенное время приехали еще четверо «переговорщиков», настроенных агрессивно. Предприниматели сказали о том, что не могут вернуть долг, в результате чего их избили, а затем отвели на подземную парковку, где угрожали конфисковать автомобиль одного из пострадавших.

Предприниматели обратились в травмпункт, а затем к правоохранительным органам. Полицейским удалось задержать пятерых человек, у них изъяли два охотничьих ружья, травматический пистолет, учебную гранату, холодное оружие и другое.