Происшествия

Великолучанина лишили свободы из-за прогулов исправительных работ

Великолучанина лишили свободы из-за прогулов исправительных работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Великие Луки.

Мужчина, осужденный за ряд преступлений отбывал наказание в виде исправительных работ. С 1 ноября 2022 по 11 ноября 2022 он на работу не выходил, наказание в виде исправительных работ не отбывал и продолжил уклоняться от отбытия наказания.

Суд согласился с мнением прокурора и заменил мужчине наказание в виде исправительных работ на лишение свободы в колонии-поселении.