Происшествия

Мошенники обогатились за счет жителей Пскова и Великих Лук еще на 2 млн рублей

Мошенники завладели деньгами нескольких жителей Пскова и Великих Лук на общую сумму более двух миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Жителям региона звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. И под выдуманными предлогами предотвращения незаконных попыток оформления кредита, взлома личного кабинета, а также предоставления возможности заработка за счет инвестиций на интернет-сайте мошенники ввели собеседников в заблуждение и похитили их деньги. Таким образом, после общения со злоумышленниками, доверчивые пользователи лишились в общей сложности свыше двух миллионов рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию.

В настоящее время по данным фактам возбудили уголовные дела. Ведется расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.