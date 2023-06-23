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Мошенники обогатились за счет жителей Пскова и Великих Лук еще на 2 млн рублей

26.06.2023 15:07|ПсковКомментариев: 0

Мошенники завладели деньгами нескольких жителей Пскова и Великих Лук на общую сумму более двух миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Жителям региона звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. И под выдуманными предлогами предотвращения незаконных попыток оформления кредита, взлома личного кабинета, а также предоставления возможности заработка за счет инвестиций на интернет-сайте мошенники ввели собеседников в заблуждение и похитили их деньги. Таким образом, после общения со злоумышленниками, доверчивые пользователи лишились в общей сложности свыше двух миллионов рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию.

В настоящее время по данным фактам возбудили уголовные дела. Ведется расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.

Теги: #мошенники #умвд россии по псковской области #полиция
Источник: Псковская Лента Новостей
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