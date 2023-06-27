Происшествия

Жительницу Локнянского района наказали за продажу краденого картофеля

33-летнюю жительницу Локнянского района привлекли к уголовной ответственности за совершение двух преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В сентябре женщина незаконно проникла в квартиру своей знакомой и украла 120 кг картофеля для последующей продажи за 1 500 рублей. В октябре она вновь незаконно проникла в квартиру знакомой, похитила еще 120 кг картофеля и также продала его за 1 500 рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, смягчающих наказание обстоятельств, добровольного возмещения ущерба потерпевшей, суд назначил виновной наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным соком 1 год. Приговор вступил в законную силу.